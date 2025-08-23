Бойцы группировки «Юг» освободили Клебан-Бык в ДНР

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в релизе Минобороны РФ.

По информации ведомства, в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка ДНР поражена живая сила противника и техника трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны.

В результате атаки российских войск погибли более 210 бойцов ВСУ, также был уничтожен танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии и шесть складов боеприпасов.

До этого российские военные нанесли удары по трем пунктам временной дислокации украинских сил в ДНР. По данным ведомства, для атаки применялись авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, а также легкие многоцелевые управляемые ракеты.

Ранее появились кадры гибели двух батальонов ВСУ в Краматорске в ДНР.