Губернатор Брянской области сообщил о еще 12 сбитых беспилотниках

Силы противовоздушной обороны Минобороны России в очередной раз отразили атаку беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, были уничтожены еще 12 вражеских аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано, на месте работают оперативные и экстренные службы.

В этот же день Минобороны РФ заявило о ликвидации девяти украинских беспилотников над Брянской областью. По данным ведомства, атака произошла утром 23 августа в период с 08:20 до 09:30 мск, все дроны также были самолетного типа.

Ночью силы ПВО сбили еще семь беспилотников: четыре над Ростовской областью, два — над Волгоградской и один — над Краснодарским краем.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что падение обломков дронов вызвало несколько пожаров, которые быстро ликвидировали пожарные. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что один из аппаратов упал в городе Петров Вал возле жилого дома. В результате пострадали трое человек, среди них ребенок, повреждено остекление здания.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.