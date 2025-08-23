В НАТО заявили, что не обсуждают вопрос о направлении военных на Украину

Драгоне: в НАТО не обсуждают тему о направлении военных контингентов на Украину

В НАТО не обсуждают вопрос о направлении военных контингентов на Украину для гарантий безопасности. Об этом заявил в интервью газете Corriere della Sera глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

При этом он отметил, что это политический вопрос в переговорах с Россией. По словам Драгоне, тема, которая затрагивалась отдельными странами, поддерживающими Украину, остается в «зачаточном состоянии».

Военачальник добавил, что гарантии безопасности, определяемые европейскими политиками, должны быть вписаны в контекст.

«Например: кто на местах решает, нарушили ли соглашения с российской или украинской стороны? ... Какая территория должна мониторироваться? Должны ли военные только наблюдать или/и защищать, и если да, то каким оружием? Ничего из этого не определено», — рассказал Драгоне.

По его словам, все вопросы открыты. Он подчеркнул, что НАТО в первую очередь занята защитой граждан стран-членов альянса. При этом он подтвердил полную приверженность организации поддержке Украины.

Как писало издание Euractiv, европейские лидеры после переговоров с президентом США Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности для Киева.

Первый проект гарантий безопасности для Украины могут подготовить уже к началу следующей недели, заявлял первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.