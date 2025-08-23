Украина готовила убийство работников российского оборонного предприятия

Спецслужбы Украины готовили убийство работников оборонного предприятия Саратова. Об этом рассказал задержанный пособник спецслужб Украины на видео, распространенном Федеральной службой безопасности РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленника задержали в Саратовской области. Он намеревался совершить убийство в апреле 2025 года в Московской области генерала Ярослава Москалика. Задержанный также причастен к передаче Украине информации о военнослужащих Воздушно-космических сил России и данных о руководителях и сотрудниках предприятий ВПК Саратовской области.

Задержанный признался, что в 2025 году по заданию украинского куратора он проводил наблюдение за рядом сотрудников оборонного предприятия города Саратова. Осуществить свой план по ликвидации этих людей украинские спецслужбы не успели, добавил мужчина.

До этого сообщалось, что задержанный в Саратовской области подозреваемый в соучастии в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, признал свою вину. Мужчина рассказал, что наблюдал за генералом и доставил в Московский регион самодельное взрывное устройство, использованное при нападении.

Ранее в Уфе арестовали юношу по обвинению в диверсии.