Польский наемник присоединился к ВС РФ и вступил в добровольческий батальон

Польский наемник перешел на сторону России и вступил в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса для борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости рассказал экс-боец ВСУ с позывным «Лютик».

По его словам, он, «как и мы, против нацизма, фашизма».

«Говорит, что у него в Польше во времена Великой Отечественной войны нацисты вели себя ужасно, но забыли это», — рассказал «Лютик».

Боец уточнил, что в настоящий момент польский наемник занимается гуманитарными вопросами в прифронтовых населенных пунктах, а а также помогает эвакуировать раненых.

До этого бывший украинский военнослужащий, который сменил сторону и сейчас является командиром группы батальона имени Максима Кривоноса, известный под позывным «Борзый» рассказал, что командование ВСУ отправляло солдат в бой без боеприпасов ради получения медалей. По его словам, командование заставило десять украинских военных оставаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки.

