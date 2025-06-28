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Бывший боец ВСУ заявил, что командование не жалело солдат ради наград

РИА Новости: командование ВСУ бросало бойцов без патронов ради получения наград
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Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросало военнослужащих без патронов ради получения наград. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего украинского военного, перешедшего на сторону России, командира группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Борзый».

«Разочарование было в том, что просто не жалели своих людей и ради того, чтобы заработать дополнительную звездочку себе на погоны и уйти куда-то выше, людей стирали просто в ноль», — сказал экс-боец ВСУ.

«Борзый» добавил, что подобный случай произошел на серебрянском направлении. По его словам, тогда командование заставило десять украинских военных оставаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки. Однако четверо военнослужащих решили ослушаться приказа и покинуть позиции, подчеркнул командир группы батальона.

26 июня пленный военнослужащий ВСУ по имени Виктор рассказал, что командование направило его отряд на позицию, которая, как позже выяснилось, контролировалась российскими военными. По его словам, изначально на этой точке находились украинские бойцы, но за два дня ситуация изменилась, и без предупреждения туда вывели новых солдат.

Ранее на Украине заявили о появлении в командовании ВСУ «военного Трампа».

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