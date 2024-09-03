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Украина потеряла двух своих самых лучших летчиков

WSJ: Украина потеряла пилотов, выступавших за предоставление истребителей F-16

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Getty Images

Украина потеряла своих лучших летчиков, выступавших в США с просьбой о поставках стране истребителей F-16. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет об Алексее Месе, который погиб на прошлой неделе после падения F-16 на Украине, а также об Андрее Пильщикове, который разбился в августе 2023 года во время тренировочного полета.

Эти два пилота участвовали во встрече с сенаторами США в июне 2022 года. Они активно выступали за поставки этих истребителей Украине и проходили обучение в США, подчеркивает WSJ.

До этого газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник писала, что ВСУ сами сбили свой первый F-16 при попытке отразить российскую атаку. Его пилотом был Месь.

По словам украинского нардепа Марьяны Безуглой, истребитель был сбит ракетой ЗРК Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

Ранее посол заявил о провале США в обучении украинцев управлению F-16.

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