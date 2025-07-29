В России заочно приговорили к 24 годам наемника ВСУ из Перу

Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Перу Хулио Сезара Соса Дюрана к 24 годам лишения свободы по обвинению в наемничестве, незаконном пресечении российской границы, контрабанде и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, в совершении теракта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что с 2022 года перуанец в качестве наемника за денежное вознаграждение в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимает участие в боевых действиях против представителей военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

По данным СК, в январе текущего года Дюран, вооруженный огнестрельным оружием и боеприпасами, в рядах ВСУ незаконно пересек российскую границу и проник на территорию Курской области. Выполняя приказы украинских командиров, мужчина блокировал территории Суджанского и Глушковского районов, устрашал местное население и оказывал вооруженное сопротивление ВС РФ.

Фигуранту заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Суд предписал гражданину Перу шесть лет тюремного заключения, оставшиеся 18 лет он проведет в колонии строгого режима.

28 июля сообщалось, что наемникам украинской армии из Франции и Колумбии заочно дали по 14 лет колонии строгого режима за преступления против российских военных. Ойос Альзате Оскар Маурисио и Каупин Сильван Жиль Бернард были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 359 УК РФ (наемничество).

Ранее в РФ осудили наемника ВСУ с гражданством Израиля и Швейцарии.