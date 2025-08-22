В России могут расширить список профессий для альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты России предложило расширить список профессий для прохождения альтернативной службы в 2025 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно инициативе, список предлагается расширить пятью новыми профессиями: токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник, а также электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. Помимо этого, будет увеличен перечень организаций, где призывники смогут проходить альтернативную службу.

«Количество предприятий, где можно пройти такую службу, увеличится с 1671 до 1792», — говорится в сообщении.

8 августа данные Роструда показали, что численность граждан России, проходящих альтернативную гражданскую службу, во втором полугодии 2024 года составила 2,4 тыс. человек. В первом полугодии прошлого года такой вид службы проходили 2022 человека.

