В Роструде назвали число россиян, проходящих альтернативную гражданскую службу

Численность граждан России, проходящих альтернативную гражданскую службу, во втором полугодии 2024 года составила 2,4 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роструда.

Из данных следует, что численность россиян, проходивших альтернативную гражданскую службу, составила 2439 человек во втором полугодии прошлого года. В первом полугодии 2024 года альтернативную гражданскую службу проходили 2022 человека. В первом полугодии 2023 года альтернативную гражданскую службу проходили 1199 человек, во втором полугодии — 1199 человек.

В ноябре 2024 года глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ об отмене положения о кадровом резерве ведомства на гражданской службе. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале. В пояснительной записке к документу говорилось, что положение о кадровом резерве Минобороны России, определяющее порядок формирования кадрового резерва и работы с ним, утверждается указом президента.

