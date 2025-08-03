Десантник спас раненого напарника, взяв удар дронов ВСУ на себя

Десантник, спасая напарника, отвлек на себя две «Бабы-Яги» и десяток FPV-дронов

Российский десантник с позывным «Корнет», спасая товарища во время боев за Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), отвлек на себя удар двух беспилотников «Баба-Яга» и более десяти FPV-дронов противника. О самоотверженном поступке бойца сообщило РИА Новости.

Военный рассказал, что его напарник был серьезно ранен в ногу и не мог передвигаться. «Корнет» признался, что решил принять весь удар на себя, чтобы его товарища не добили.

«Было две «Бабы-Яги», и я два часа возле дерева «танцевал»... и порядка десяти FPV меня атаковали, получил я ранение правой ноги. Спасибо Богу, там был большой дуб, и как-то он меня спас», — поделился деталями боец.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль российских военных Часова Яра в ДНР. Во время боев за населенный пункт штурмом были взяты трехуровневые подземные блиндажи «муравейники» и бункер с командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военными советниками НАТО.

Один из бойцов российской армии, участвующих во взятии города, сообщил, что штурм был непростым, поскольку почти каждый дом был хорошо укрепленной крепостью.

Ранее на видео сняли обстановку в Часовом Яре после взятия его под контроль ВС РФ.