Командир ВСУ подставил под авиаудар больше полусотни диверсантов

Mash: пленный командир ВСУ подставил под удар 60 своих бойцов, раскрыв их базу
Reuters

Взятый в плен командир украинской диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подставил под удар 60 своих бойцов, раскрыв местоположение их базы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, командир был схвачен российскими военными в Комаричском районе Брянской области. В ходе допроса он выдал расположение базы украинских военных в Старой Гуте, где готовили группы для вылазок в РФ.

В результате Вооруженные силы (ВС) России утром 22 августа нанесли по ней авиаудар бомбой ФАБ-500, уничтожив до 60 врагов. Разведка выяснила, что будущих диверсантов доставили через железнодорожные станции на направлении Городня — Шостка в Сумской области. По данным Mash, они должны были совершить прорыв в РФ по трем направлениям.

22 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска ударили по штабу ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-3000. Отмечается, что украинский штаб был расположен в подвале школы в селе Лесная Стенка. В результате более 30 солдат ВСУ были уничтожены, еще десятки оказались под завалами. Источник отмечает, что данная бригада дважды с начала СВО награждалась украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Лукашенко заявил, что Путину предлагали нанести удар «Орешником» по администрации Зеленского, он отказался.

СВО: последние новости
