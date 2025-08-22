На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России ударили авиабомбой ФАБ-3000 по штабу ВСУ в Харьковской области

SHOT: ударом авиабомбы ФАБ-3000 нанесен удар по бригаде ВСУ в Харьковской области
true
true
true
close
Минобороны России

Российские войска ударили по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области авиабомбой ФАБ-3000. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Была атакована 77-я аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ. Их штаб был расположен в подвале школы в селе Лесная Стенка. Порядка 30 солдат украинской армии были уничтожены, еще десятки оказались под завалами.

Источник отмечает, что данная бригада дважды с начала СВО награждалась украинским президентом Владимиром Зеленским.

Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам украинских войск на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Черниговской области. Бомбы ФАБ-500 и ФАБ-3000 были сброшены на пункты дислокации ВСУ.

До этого Воздушно-космические силы РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне, который использовался для обеспечения логистики ВСУ.

Ранее российские силовики сообщили об уничтожении дезертировавшего взвода ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами