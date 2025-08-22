Главком ВСУ принял участие в совещании по военной поддержке переговоров

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главком ВСУ Сырский принял участие в встрече по военной поддержке переговоров
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что принял участие в совещании главкомов стран Запада по разработке «военной составляющей для поддержки дипломатических переговоров» по урегулированию конфликта на Украине.

Сырский уточнил, что на совещании присутствовали главкомы из Финляндии, Франции, ФРГ, Италии, Великобритании, США, а также верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО на европейском континенте.

Украинский главком добавил, что разработанные в ходе мероприятия предложения представят советникам по национальной безопасности стран-партнеров.

До этого агентство Reuters сообщало, что главы военных ведомств США и ряда стран Европы выработали варианты предложений по гарантиям безопасности для Украины, и они в ближайшее время будут представлены советникам по нацбезопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит СВО, если Украина не откажется от Донбасса.

