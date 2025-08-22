В Reuters узнали о завершении разработки возможных гарантий безопасности для Украины

Главы военных ведомств США и ряда стран Европы выработали варианты предложений по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.

Отмечается, что эти варианты в ближайшее время будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий.

До этого агентство сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

