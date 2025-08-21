В аэропорту Малайзии разбился американский истребитель

Военный истребитель американского производства F/A-18 Hornet загорелся и рухнул на землю в Малайзии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Султана Хаджи Ахмад Шаха в Куантане. По информации издания, самолет загорелся во время набора высоты и после недолгого полета рухнул на землю. Известно, что оба пилота успели катапультироваться, сейчас они находятся в больнице. Причины крушения истребителя выясняются.

7 августа телекомпания NHK сообщила о крушении истребителя F2 Сил самообороны Японии. Уточняется, что самолет совершал тренировочный полет. В момент крушения на борту находился один пилот, он успел катапультироваться. Спасатели нашли пилота, его госпитализировали.

В конце июля американский истребитель пятого поколения F-35 разбился в штате Калифорния. Инцидент произошел на военно-морской авиабазе Лемур. Пилот истребителя также успел катапультироваться.

Ранее французский истребитель разбился на западе Украины.