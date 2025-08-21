На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Малайзии разбился американский истребитель

SHOT: американский истребитель Hornet разбился при попытке взлета в Малайзии
true
true
true

Военный истребитель американского производства F/A-18 Hornet загорелся и рухнул на землю в Малайзии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Султана Хаджи Ахмад Шаха в Куантане. По информации издания, самолет загорелся во время набора высоты и после недолгого полета рухнул на землю. Известно, что оба пилота успели катапультироваться, сейчас они находятся в больнице. Причины крушения истребителя выясняются.

7 августа телекомпания NHK сообщила о крушении истребителя F2 Сил самообороны Японии. Уточняется, что самолет совершал тренировочный полет. В момент крушения на борту находился один пилот, он успел катапультироваться. Спасатели нашли пилота, его госпитализировали.

В конце июля американский истребитель пятого поколения F-35 разбился в штате Калифорния. Инцидент произошел на военно-морской авиабазе Лемур. Пилот истребителя также успел катапультироваться.

Ранее французский истребитель разбился на западе Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами