В РФ рассмотрят возможность отправки врачей в зону СВО без контракта

Путин поручил изучить возможность командировок врачей в зону СВО без контрактов
Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность отправки врачей в госпитали, находящиеся вблизи зоны специальной военной операции (СВО), без заключения контракта о военной службе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ рассмотреть вопрос о возможности направления (командирования) в госпитали <...> врачей и иных медицинских работников, изъявивших такое желание, без заключения с ними контракта о прохождении военной службы либо контракта о пребывании в добровольческом формировании», — говорится в одном из пунктов перечня поручений президента.

Напомним, в ходе выставки Народного фронта «‎Все для Победы!» президенту рассказали, что в настоящий момент для работы врачей в военных госпиталях в зоне СВО им нужно подписывать долгосрочные контракты. В ответ на это Путин пообещал обсудить с правительством и Минобороны возможность разрешить гражданским врачам кратковременные командировки на линию боевых действий.

Ранее в Госдуме предложили разрешить добровольцам лечиться в военных медучреждениях.

