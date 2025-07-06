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Гражданским медикам могут разрешить краткосрочные командировки в зону СВО

Путин обсудит возможность кратких командировок врачей в госпитали на СВО
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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудит с правительством и Минобороны возможность разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали в зоне проведения СВО. Об этом сообщает ТАСС.

«‎Я переговорю и с правительством, и с Минобороны», — сказал Путин в ответ на адресованную ему просьбу.

На выставке Народного фронта «‎Все для Победы!» президенту объяснили, что пока для работы врачей в военных госпиталях в зоне СВО им нужно подписывать долгосрочные контракты.

6 июля российский лидер второй раз за неделю приехал в национальный центр «Россия». На форуме глава государства вручит премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии и ознакомится с выставкой к трехлетию проекта «Все для победы!».

3 июля Путин посетил организованную Агентством стратегических инициатив конференцию «Сильные идеи для нового времени». За время существования наццентра «Россия» Путин посетил его мероприятия пять раз. Наццентр «Россия» был создан указом президента от 1 июля 2024 года.

Ранее Путин в наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» Таранцова.

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