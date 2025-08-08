Военкор сообщил о смене командующего группировкой войск «Север»

Генерала-полковника Александра Лапина сняли с должности командующего группировкой войск «Север», его позицию займет генерал-полковник Евгений Никифоров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

«Александр Лапин снят с должности командующего группировкой «Север». На его место назначен генерал-полковник Евгений Никифоров», — заявил он.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Лапин написал рапорт по собственному желанию на фоне ухудшения состояния здоровья. Другие подробности ухода мужчины с должности неизвестны. Официальных комментариев по данному вопросу не поступало.

Никифоров ранее командовал Западным военным округом, группировкой «Запад». Помимо этого, в ходе службы он также был начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

В августе прошлого года он был направлен в Курскую область для предотвращения вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее был назначен командующий Воздушными силами ВСУ.