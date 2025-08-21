На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские солдаты попали под удар, пока их командиры встречались с министром

Бойцы нацгвардии Украины попали под удар, пока командиры отлучались к министру
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В зоне СВО бойцы 13-й бригады нацгвардии Украины попали под удар, пока их командиры проводили встречу с главой минобороны Денисом Шмыгалем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Атаку по подразделениям противника в районе Липцов провели военнослужащие группировки «Север».

«В это время командование 13-й бригады НГУ находилось в Харькове на встрече с министром обороны Украины Шмыгалем», — рассказал журналистам источник.

Накануне ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске в Донецкой народной республике (ДНР).

12 августа военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Вооруженные силы РФ в ближайшие недели могут взять под контроль такие города, как Краматорск и Славянск в ДНР.

Ранее Рогов назвал обнародованное число потерь ВСУ приговором для Зеленского.

СВО: последние новости
