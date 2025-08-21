Над территорией РФ за ночь сбили почти полсотни беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 49 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, в Ростовской области сбили 21 дрон. Еще семь беспилотников уничтожили в Воронежской области, пять — в Белгородской области, четыре — в республике Крым, по три — в Калужской и Брянской областях, по два — в Орловской области и над акваторией Черного моря. Единичные цели перехватили в Тульской и Курской областях.

В заявлении уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по регионам РФ с помощью БПЛА самолетного типа.

Как рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, при отражении атаки дронов на регион никто не пострадал. Однако один объект энергетической инфраструктуры получил повреждения, в связи с чем несколько сел оказались обесточены.

Более того, один из БПЛА упал в районе железнодорожных станций Журавка и Райновская. В результате пропало напряжение в контактной сети, и движение поездов было приостановлено. В настоящее время с задержками следуют 19 пассажирских поездов.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал мужчина.