Шведский генерал заявил о возможном захвате Россией небольшого участка страны НАТО

Россия может предпринять захват небольшого участка территории страны НАТО, чтобы проверить реакцию Североатлантического альянса. Об этом в интервью телеканалу SVT заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Клаэссон.

По его словам, всегда имеется риск того, что Москва попробует протестировать членов НАТО, захватив, например, небольшой участок территории, чтобы узнать, как на это отреагирует Североатлантический альянс, и как будет работать статья Устава блока о коллективной обороне.

Клаэссон подчеркнул, что Россия пытается разрушить европейское и трансатлантическое единство и создать раскол в НАТО. Разрушение консенсуса в Североатлантическом альянсе вызовет появление слабых мест, чем Кремль обязательно попытается воспользоваться.

4 августа командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ генерал-майор Андреас Хенне заявил, что, несмотря на напряженную ситуацию с Россией, вероятность нападения на НАТО в ближайшие годы очень мала.

Ранее в МИД РФ предупредили, что НАТО готовится к столкновению с Россией.