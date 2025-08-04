Генерал Хенне: несмотря на ситуацию с РФ, вероятность нападения на НАТО мала

Несмотря на напряженную ситуацию с Россией, вероятность нападения на НАТО в ближайшие годы очень мала. Об этом в интервью для издания Focus online заявил командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ генерал-майор Андреас Хенне.

«Россия сейчас сильно занята на Украине и не смогла бы довести еще одно наступление до конца, это я говорю вам как военный аналитик», — заявил он.

По словам Хенне, полностью исключать какие-то сценарии нельзя, когда речь идет о России. Он подчеркнул, что у Германии впереди еще «немало мирных летних сезонов».

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страны НАТО собираются напасть на Россию к 2030 году. По его мнению, нападение РФ на страны альянса, к которому активно призывают готовиться на Западе, противоречит логике. В действительности, подчеркнул он, все наоборот.

Ранее в МИД предупредили, что НАТО готовится к столкновению с Россией.