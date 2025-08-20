На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У украинских диверсантов, обезвреженных под Брянском, нашли иностранное оружие и взрывчатку

ФСБ: у членов обезвреженной украинской ДРГ нашли оружие США и чешскую взрывчатку
true
true
true
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Члены украинской диверсионно-разведывательной группы, обезвреженной в Брянской области, были вооружены оружием производства США, у них также была чешская взрывчатка и карты региона. Об этом говорится в материалах Федеральной службы безопасности РФ, пишет ТАСС.

«В результате осмотра места происшествия обнаружены и изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок М4 с ПБС (США) и боеприпасы, шесть гранат Ф-1, 16 кг ПВВ (пластичное взрывчатое вещество - прим. ТАСС) Semtex (Чехия), электронные таймеры и датчики движения, КВ-радиостанция «Филин», УКВ-радиостанция Harris Falcon 3, 6 сотовых телефонов Nokia, карты Брянской области», — сказано в них.

О разгроме диверсионной группы Службы спецопераций Украины стало известно 20 августа. Трое участников были ликвидированы.

Задержанный командир группы Александр Жук рассказал, что участников готовили в специальных лагерях инструкторы из Британии и Канады. Кроме того, он признался, что его группа подорвала железнодорожный переезд под Белгородом осенью прошлого года. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Ранее было опубликовано видео с задержанными в Брянской области участниками ДРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами