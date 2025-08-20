У украинских диверсантов, обезвреженных под Брянском, нашли иностранное оружие и взрывчатку

Члены украинской диверсионно-разведывательной группы, обезвреженной в Брянской области, были вооружены оружием производства США, у них также была чешская взрывчатка и карты региона. Об этом говорится в материалах Федеральной службы безопасности РФ, пишет ТАСС.

«В результате осмотра места происшествия обнаружены и изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок М4 с ПБС (США) и боеприпасы, шесть гранат Ф-1, 16 кг ПВВ (пластичное взрывчатое вещество - прим. ТАСС) Semtex (Чехия), электронные таймеры и датчики движения, КВ-радиостанция «Филин», УКВ-радиостанция Harris Falcon 3, 6 сотовых телефонов Nokia, карты Брянской области», — сказано в них.

О разгроме диверсионной группы Службы спецопераций Украины стало известно 20 августа. Трое участников были ликвидированы.

Задержанный командир группы Александр Жук рассказал, что участников готовили в специальных лагерях инструкторы из Британии и Канады. Кроме того, он признался, что его группа подорвала железнодорожный переезд под Белгородом осенью прошлого года. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Ранее было опубликовано видео с задержанными в Брянской области участниками ДРГ.