Стали известны подробности подготовки диверсантов, обезвреженных в Брянской области

ФСБ: членов обезвреженной под Брянском ДРГ готовили британцы и канадцы
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Участников украинской диверсионно-разведывательной группы, обезвреженной в Брянской области, готовили в специальных лагерях инструкторы из Британии и Канады. Это следует из материалов Федеральной службы безопасности (ФСБ) и показаний задержанного командира группы Александра Жука, пишет ТАСС.

«Перед заброской на территорию России мы проходили подготовку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Великобритании, Канады и других стран Европы», — сказал Жук.

Кроме того, командир признался, что его группа подорвала железнодорожный переезд под Белгородом осенью прошлого года. По данному факту возбуждены уголовные дела, рассказали в ФСБ.

Также задержаны Давыдюк Роман Викторович (позывной Давид), 01.02.1980 г. р., младший сержант, связист, Годько Александр Юрьевич (позывной Казак), 09.02.1995 г. р., старший солдат, медик.

О разгроме диверсионной группы Службы спецопераций Украины стало известно 20 августа. Трое участников были ликвидированы.

Ранее было опубликовано видео с задержанными в Брянской области участниками ДРГ.

