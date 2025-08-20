CBC: пять канадских военных отстранили от службы за нацистское приветствие

В Канаде пятеро солдат попали под временное отстранение от службы из-за исполнения нацистского приветствия. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на командующего сухопутными силами страны генерал-лейтенанта Майка Райта.

Канал опубликовал кадры с вечеринки военнослужащих, на которых можно увидеть солдат, приветствующих друг друга, как немецкие нацисты, при этом один из мужчин, предположительно, употребляет наркотик.

«В определенный момент на видео некоторые лица совершают нацистское приветствие. Хотя меня уведомили, что все это произошло в 2023 году, эти военные подлежат административному и дисциплинарному наказанию», — высказался Райт.

В настоящее время армия Канады проводит служебное расследование с целью установить личности военнослужащих.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Канаде наблюдаются признаки failed state, государства, которое не в состоянии поддерживать свое существование: неспособность поддерживать нормальные отношения с соседями и разгул неонацистской идеологии среди диаспор.

Ранее в Германии произошел скандал из-за связанного с нацистами куплета песни.