На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Канаде отстранили от службы пятерых солдат, исполнивших нацистское приветствие

CBC: пять канадских военных отстранили от службы за нацистское приветствие
true
true
true
close
Darryl Dyck/Global Look Press

В Канаде пятеро солдат попали под временное отстранение от службы из-за исполнения нацистского приветствия. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на командующего сухопутными силами страны генерал-лейтенанта Майка Райта.

Канал опубликовал кадры с вечеринки военнослужащих, на которых можно увидеть солдат, приветствующих друг друга, как немецкие нацисты, при этом один из мужчин, предположительно, употребляет наркотик.

«В определенный момент на видео некоторые лица совершают нацистское приветствие. Хотя меня уведомили, что все это произошло в 2023 году, эти военные подлежат административному и дисциплинарному наказанию», — высказался Райт.

В настоящее время армия Канады проводит служебное расследование с целью установить личности военнослужащих.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Канаде наблюдаются признаки failed state, государства, которое не в состоянии поддерживать свое существование: неспособность поддерживать нормальные отношения с соседями и разгул неонацистской идеологии среди диаспор.

Ранее в Германии произошел скандал из-за связанного с нацистами куплета песни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами