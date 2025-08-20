Статус ветерана боевых действий получит еще одна категория граждан России

Добровольцы, которые выполняли задачи в зоне специальной военной операции (СВО) с 1 октября 2022 по 1 сентября 2023 года, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что с таким предложением выступило министерство обороны России. Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Газета уточняет, что россияне, отправившиеся на фронт в период с 1 октября 2022 по 1 сентября 2023 года, не могли подписывать соглашения о пребывании в отрядах добровольцев.

Изменения затронут федеральный закон «О ветеранах». Как отметил депутат Государственной думы Вячеслав Калинин, документ устраняет социальную несправедливость в отношении тех, кто защищал Россию в зоне СВО и «проявлял героизм и отвагу».

12 августа правительство России расширило список территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В перечень регионов, прилегающих к районам проведения СВО и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины, добавили Республику Крым, Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области и т.д.

Ранее Путин расширил круг лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий.