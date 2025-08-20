На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ обошли укрепрайон украинских войск и зашли в Соболевку

Марочко: российские подразделения зашли в Соболевку в Харьковской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие обошли укрепленный район Вооруженных сил Украины (ВСУ) и зашли в населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы РФ продвигались на данном участке фронта малыми маневренными группами.

«Российские войска <...> зашли в населенный пункт Соболевка <...>. Часть украинских боевиков пыталась самовольно покинуть позиции, однако была остановлена так называемым заградотрядом и возвращена на южные окраины населенного пункта», — рассказал Марочко.

Он допустил, что в ближайшее время формирования ВСУ начнут контратаку на этом участке фронта. Как отметил военный эксперт, командование украинских войск может задействовать дополнительные силы и средства ради возвращения утраченных рубежей.

17 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по месту дислокации членов украинского полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Харьковской области. Где именно находилась цель, он не уточнил.

Ранее российские подразделения уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
