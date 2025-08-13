Российские военные уничтожили крупный опорный пункт 143-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Амбарное в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации источника ТАСС, командование ВСУ продолжает перебрасывать личный состав 143-й бригады в район Хатнее--Амбарное, при этом бойцы группировки ВС РФ «Север» «перемалывают оставшиеся на позициях южнее Мелового», продвигаясь вглубь Харьковской области.

Вооруженные силы России ранее нанесли ракетный удар по одному из тренировочных объектов пехоты ВСУ. В результате обстрела ликвидирован один и пострадали свыше 20 украинских военнослужащих. Расположение учебного центра, а также подробности случившегося не приводятся.

9 августа российские войска сбросили авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ. Операторы БПЛА зафиксировали прямое попадание бомбы, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции. Здание, где находились украинские бригады теробороны, было полностью разрушено.

Ранее в Меловом Харьковской области российские бойцы сорвали попытку контратаки украинских войск.