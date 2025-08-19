На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США не будут отправлять военнослужащих на Украину

Белый дом: США не будут отправлять наземные силы для обеспечения мира на Украине
США не намерены отправлять свои вооруженные силы для обеспечения мира на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга с журналистами.

«Президент [США Дональд Трамп] четко заявил, что американские военнослужащие не будут находиться на территории Украины», — сказала она.

При этом, по словам представителя Белого дома, Вашингтон может помочь Евросоюзу (ЕС) с координацией, а также предоставить иные формы гарантий безопасности.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны ЕС хотят совместно с США предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности, в рамках которых военная помощь Киеву усилится.

По словам Кошта, украинская армия «должна стать первой линией» европейской обороны. В связи с этим Брюссель должен увеличить военную помощь Украине, а также обеспечить бойцов ВСУ должной подготовкой.

Пятая статья НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

Ранее Рубио заявил, что США больше не дают Украине оружие.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
