Премьер Словакии высказался о гарантиях безопасности Украине

Фицо: не могу представить, чтобы Словакия покупала у США оружие для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не может себе представить ситуацию, в которой бы республика покупала оружие у США и отправляла его на Украину.

По его словам, есть много открытых вопросов по инициативе с гарантиями безопасности доя Украины.В частности, Фицо показалось сомнительным предложение о покупке у США оружия на $100 млрд за счет государств-членов Евросоюза (ЕС).

«Это выглядит как неудачная шутка… Даже в самом диком сне не могу себе представить, чтобы Словакия купила в США какое-то оружие и потом его бесплатно послала бы на Украину», — сказал политик.

Кроме того, премьер-министр Словакии отметил, что он также скептически настроен к принятию новых санкций в отношении РФ в случае несоответствия переговоров по условиям завершения конфликта представлениям республики.

19 августа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что США продолжат поставлять вооружение на Украину, но оплату за эти поставки возьмут на себя европейские союзники по альянсу. Европейские партнеры будут финансировать американские поставки, что, как он отметил, выгодно для американского среднего класса и обеспечивает непрерывность потока вооружений на Украину. Рютте добавил, что новая схема поддержки согласована с президентом США Дональдом Трампом.

Украина в свою очередь выразила готовность осуществить закупку американского вооружения на общую сумму $100 миллиардов.

Ранее Рубио заявил, что США больше не дают Украине оружие.