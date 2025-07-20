Российский хакер выявил место запуска беспилотников для ударов по Крыму

Российский хакер под ником PalachPro с помощью нейросети установил место запуска украинских беспилотников для ударов по Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказал хакер, искусственный интеллект просмотрел спутниковые снимки и выявил скрытую активность в одном из мест на карте. В частности, нейросети удалось зафиксировать технику, следы от гусениц, воронки и свежие окопы. Эти данные были направлены на ручную проверку с красным сигналом «Авиация», который является предупреждением о серьезной воздушной активности.

Благодаря этой информации удалось выяснить, что беспилотники в сторону Крыма запускались с местности, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) и расположенной недалеко от границ полуострова.

В начале июля хакер PalachPro вместе с двумя другими под никами KillNet и Beregini получили доступ к основной программе ВСУ по управлению войсками, мониторингу позиций и перемещения подразделений ВС РФ. Программа под названием «Дельта» является основным тактическим инструментом украинских военнослужащих. Она вошла в эксплуатацию ВСУ в 2023 году, вскоре Киев одобрил ее вывод в интернет-облако за пределами страны во избежание кибератак.

Несмотря на это, российские хакеры получили доступ к программе и всем данным внутри. Сообщается, что в ней отображалась карта в режиме реального времени. В частности, транслировались данные с дронов, спутников и информация от разведки.

Ранее хакеры взломали систему Maxar, лишив ВСУ доступа к спутниковым снимкам.