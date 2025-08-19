Марочко: российские войска блокируют части ВСУ у Шандриголово и Среднего в ДНР

Российские войска, продвигаясь к югу от населенных пунктов Шандриголово и Среднее в Донецкой народной республике, блокируют части украинской группировки на нескольких участках фронта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что захват Зеленого Гая 26 июля в ДНР открыл возможности для активного продвижения российских сил в направлении Красного Лимана. По словам эксперта, на отдельных участках украинские подразделения оказались в огневых мешках, что позволяет российским войскам ограничивать их маневры.

26 июля Минобороны РФ сообщили о взятии населенного пункта Зеленый Гай. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили село в крупный опорный пункт, который прикрывал подступы к административной границе Днепропетровской области.

По данным ведомства, в ходе сражений за данный населенный пункт расчеты ударных беспилотников и артиллерия оказывали штурмовикам Вооруженных сил РФ активную поддержку.

Ранее ВС РФ поразили мост и пункты управления ВСУ в Днепропетровской области.