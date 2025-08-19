РИА: пять солдат ВСУ уничтожены при попытке прорыва границы в Брянской области

В Брянской области российские силовые структуры предотвратили попытку проникновения группы боевиков ВСУ через государственную границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По из словам, в ходе боя были ликвидированы пять нападавших, еще двоих взяли в плен.

Отмечается, что украинские формирования продолжают почти ежедневно предпринимать атаки на объекты в приграничных и центральных районах России. В регионе сохраняется режим контртеррористической операции.

До этого российские десантники, которые защищают приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь границу РФ. По данным канала «Северный ветер», отряды противника были обнаружены на подходе к населенному пункту, для ликвидации бойцов работали беспилотники и артиллерия.

Авторы публикации добавили, что еще одна группа ВСУ была зафиксирована у приграничного поселка Атинское Сумской области. После обстрела военнослужащих большая часть была уничтожена, однако уцелевшие бойцы успели сбежать вглубь региона.

Ранее российские бойцы разгромили отряд ВСУ «Вавилон» на одном из направлений.