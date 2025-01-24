Российский штурмовик отбил дрон ВСУ прикладом автомата

Российский военный смог отбить украинский дрон прикладом автомата. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), опубликовавший соответствующие кадры.

По данным журналистов, российский военный пересекал открытую местность, когда его настиг украинский FPV-дрон. Переложив автомат в руках, боец ударил прикладом по приближавшемуся беспилотнику, который резко ушел в землю, причинив минимальный ущерб нашему бойцу», — указано в сообщении.

Отмечается, что военный получил небольшие ранения от осколков и сейчас находится на лечении.

17 января телеканал RT сообщил, что российский солдат «Хитман» ударом головы сбил дрон Вооруженных сил Украины, спасая раненых сослуживцев. Отмечалось, что это второй подобный случай на фронте, ставший достоянием общественности. По словам сослуживца «Хитмана», его товарищ чудом выжил, а после эвакуации врачи смогли буквально собрать его голову по частям и даже частично вернуть зрение.

В августе боец Вооруженных сил России по имени Михаил, который сбил украинский дрон головой в прыжке, заявил о желании вернуться в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее беспилотник ВСУ врезался в здание вуза в Брянске.