Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский штурмовик отбил дрон ВСУ прикладом автомата

«РВ»: российский военный отбил прикладом автомата украинский дрон со взрывчаткой
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российский военный смог отбить украинский дрон прикладом автомата. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), опубликовавший соответствующие кадры.

По данным журналистов, российский военный пересекал открытую местность, когда его настиг украинский FPV-дрон. Переложив автомат в руках, боец ударил прикладом по приближавшемуся беспилотнику, который резко ушел в землю, причинив минимальный ущерб нашему бойцу», — указано в сообщении.

Отмечается, что военный получил небольшие ранения от осколков и сейчас находится на лечении.

17 января телеканал RT сообщил, что российский солдат «Хитман» ударом головы сбил дрон Вооруженных сил Украины, спасая раненых сослуживцев. Отмечалось, что это второй подобный случай на фронте, ставший достоянием общественности. По словам сослуживца «Хитмана», его товарищ чудом выжил, а после эвакуации врачи смогли буквально собрать его голову по частям и даже частично вернуть зрение.

В августе боец Вооруженных сил России по имени Михаил, который сбил украинский дрон головой в прыжке, заявил о желании вернуться в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее беспилотник ВСУ врезался в здание вуза в Брянске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами