Командование Вооруженных сил Украины в районе Юнаковки угрожало собственным военнослужащим минометным огнем за несоблюдение приказов. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, командиры на местах предупреждали подчиненных о возможности обстрела их позиций из минометов и FPV в случае невыполнения распоряжений.

Отмечается, что подобные меры касались, в частности, мобилизованных военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дисциплина которых, по данным источника, остается низкой.

Военнопленный из 12-го батальона Нацгвардии Украины Назар Воличенко в ходе допроса рассказывал, что ВСУ выставляют заградительные отряды, чтобы бойцы не могли сбежать из курского приграничья. Он утверждал, что ему известно как минимум о двух иностранных наемниках ВСУ, которые стояли позади его соединения и отстреливали отступающих бойцов.

По его словам, в какой-то момент отряд потерял командира с позывным «Чечен» и его зама с позывным «Хохол». В результате бойцы остались без управления. Из-за страха отступать они решились дождаться российских военных и сдаться им в плен.

Ранее военный ВСУ пожаловался на нехватку воды на позициях у Андреевки.