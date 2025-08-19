На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об угрозах командиров ВСУ минометным обстрелом своим военнослужащим

РИА: в районе Юнаковки командование ВСУ пригрозило подчиненным обстрелом
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Командование Вооруженных сил Украины в районе Юнаковки угрожало собственным военнослужащим минометным огнем за несоблюдение приказов. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, командиры на местах предупреждали подчиненных о возможности обстрела их позиций из минометов и FPV в случае невыполнения распоряжений.

Отмечается, что подобные меры касались, в частности, мобилизованных военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дисциплина которых, по данным источника, остается низкой.

Военнопленный из 12-го батальона Нацгвардии Украины Назар Воличенко в ходе допроса рассказывал, что ВСУ выставляют заградительные отряды, чтобы бойцы не могли сбежать из курского приграничья. Он утверждал, что ему известно как минимум о двух иностранных наемниках ВСУ, которые стояли позади его соединения и отстреливали отступающих бойцов.

По его словам, в какой-то момент отряд потерял командира с позывным «Чечен» и его зама с позывным «Хохол». В результате бойцы остались без управления. Из-за страха отступать они решились дождаться российских военных и сдаться им в плен.

Ранее военный ВСУ пожаловался на нехватку воды на позициях у Андреевки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами