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Военный ВСУ жаловался на нехватку воды на позициях у Андреевки

ТАСС: в телефоне военного ВСУ нашли записи о нехватке воды под Андреевкой
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные обнаружили телефон военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки, на котором сохранились видеозаписи с жалобами на тяжелые условия службы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на офицера 1194-го мотострелкового полка с позывным «Ялта», доступ к данным получили при помощи контрразведки после штурма позиций.

В двухнедельных записях украинский военный описывает критическую ситуацию с обеспечением: отсутствие ротации до 20 дней, регулярные обстрелы и атаки дронов ВС РФ, а также полное отсутствие воды до двух суток. Отмечается, что командование сбрасывало с дрона лишь по одной полулитровой бутылке воды на двоих человек.

«Сидим то без воды, то без еды», — констатирует автор записей, добавив, что все переговоры по рации перехватывались российской стороной.

Офицер «Ялта» пояснил, что телефон был найден бойцами Южной группировки войск после взятия позиций. Долгое время устройство не удавалось разблокировать, но специалисты военной контрразведки смогли получить доступ к информации.

В конце апреля глава российской администрации Харьковского района области Алексей Подорожный заявил, что более десяти харьковских сел находятся на грани гуманитарной катастрофы, украинские власти бросили людей без еды.

Ранее Украину обвинили в формировании у детей ненависти к России.

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