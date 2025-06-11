Операторы БПЛА «Дальневосточные ветра» группировки войск «Восток» разгромили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Вавилон» на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил командир подразделения с позывным «Бизон» в видео, предоставленном ТАСС министерством обороны России.

«Вавилон — подразделение, которое сопротивлялось нам, оказывало помощь пехотным подразделениям противника, но существовало оно недолго, так как мы оказали ему большое сопротивление и приземлили его», — сказал он.

По словам «Бизона», этого подразделения больше не существует, поскольку у него не осталось ни личного состава, ни технологий, ни беспилотных летательных аппаратов.

В ходе воздушного боя российские военнослужащие сбивали разведывательные, ударные, а также гексакоптерные БПЛА типа «Баба-яга». Бойцы ВС России, по словам командира подразделения, выводили из строя пункты управления, точки запуска и ретрансляторы беспилотников, с помощью сбросов была поражена боевая техника и личный состав ВСУ.

Бизон также рассказал, что в развалинах российские военные нашли трофейный флаг подразделения «Вавилон» и шевроны.

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