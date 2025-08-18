На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве заявили, что не намерены резко сокращать армию после окончания конфликта

Шмыгаль: резкого сокращения ВСУ после окончания конфликта не будет
SOPA Images/Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

Значительного сокращения армии после окончания конфликта не будет, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Министр подчеркнул, что после завершения боевых действий Россия еще долгое время, а, возможно, и всегда, будет оставаться «экзистенциальной угрозой» для Украины. Поэтому сильная, качественно подготовленная, оснащенная лучшей техникой и хорошо финансируемая армия будет являться лучшей гарантией безопасности страны.

Шмыгаль отметил, что возможное сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет не резким, а плановым и просчитанным.

18 августа украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил на пресс-конференции, что Киев не признает потерю каких-либо территорий и требований о сокращении армии.

5 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Украине продолжается мобилизация.

Ранее армия России установила рекорд скорости наступления.

