В минобороны Словакии отказались запрещать частным компаниям поставлять оружие Украине

true
true
true
close
Global Look Press

Частные оружейные компании Словакии продолжают поставлять вооружение на Украину, правительство не может им в этом препятствовать. Об этом в комментарии газете Poltico заявил госсекретарь словацкого минобороны Игорь Мелихер.

«Мы вступили в Европейский союз из-за общих ценностей. Мы также уважаем свободный рынок. Поэтому было бы лицемерно с нашей стороны ограничивать деятельность компаний оборонной промышленности», — сказал представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что большую часть военной продукции компания продает западным странам, и именно они принимают решение о ее дальнейшем назначении.

В прошлом году премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что его страна может поставлять Украине оружие собственного производства, однако только на частной коммерческой основе, а не из госрезервов.

Он призвал не заниматься морализаторством и отметил, что те, кто хочет покупать оружие и боеприпасы, «пусть их покупают».

Ранее Словакия согласилась поддержать 18-й пакет санкций против России.

