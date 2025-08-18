Военный эксперт назвал способы противодействия украинской ракете «Фламинго»

Российские системы ПВО С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и «Панцирь» способны сбивать новую украинскую ракету «Фламинго». Об этом сообщил в беседе с изданием «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в России накопили большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью перечисленных систем. В то же время он назвал украинскую ракету серьезным вызовом для противоракетной обороны РФ.

Кнутов добавил, что ракета «Фламинго» является британской ракетой FP-5, поскольку у Киева нет мощностей и технологического потенциала для создания подобного вооружения.

Накануне сообщалось о появлении первого фото украинской ракеты «Фламинго» с дальностью 3 тыс. км. Снимок в социальных сетях опубликовал фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий. По его словам, ракету делают на Украине, и она уже запущена в серийное производство. Лукацкий уточнил, что снял «Фламинго» три дня назад в цехе одной из ведущих оборонных компаний республики.

Ранее в РФ заявили, что Украина солгала о выпуске собственной баллистической ракеты.