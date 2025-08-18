На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о возможном выводе войск ООН из Ливана

ABC: Рубио одобрил план о выводе миротворцев ООН из Ливана
Сергей Булкин/РИА Новости

Госсекретарь США Марко Рубио одобрил план о прекращении деятельности и выводе войск миротворческой миссии ООН в Ливане. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

«После того как госсекретарь Марко Рубио добился значительного сокращения финансирования миротворческих сил, в начале прошлой недели он одобрил план, который может свернуть и прекратить деятельность ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане. — «Газета.Ru») в течение следующих шести месяцев», — говорится в материале.

По данным источника в ООН, ряд европейских стран, включая Францию и Италию, не поддержали такое решение и при поддержке спецпосланника США по Сирии Томаса Баррака якобы убедили Белый дом продлить мандат Совбеза ООН на год с последующим сворачиванием миссии в шестимесячный срок. Однако в случае продления мандата миссия, вероятно, столкнется с серьезным сокращением бюджета.

До этого газета The New York Times писала о том, что для соблюдения режима прекращения огня в Ливане могут создать специальный орган во главе с США. Инициатива создания нового органа связана с неэффективностью миротворцев ООН, которые за 18 лет работы в стране не смогли остановить развитие военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».

Ранее Трамп призвал страны Ближнего Востока к примирению.

Операция Израиля в Ливане
