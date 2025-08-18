На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналисты рассказали о результатах атаки на нефтебазу Азербайджана на Украине

МК: при ударе по нефтебазе SOCAR в Одессе повреждены 17 топливных резервуаров
Кадр из видео/Telegram-канал «Minval — LIVE»

В результате удара беспилотников «Герань» по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры в Одессе, в том числе азербайджанской нефтебазе SOCAR, были повреждены или полностью уничтожены 17 топливных резервуаров, насосная станция и административные строения. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на журналистов с места событий.

По данным журналистов, объем хранилища нефтебазы превышал 16 тысяч кубометров топлива. За день до этого SOCAR объявила о стратегическом партнерстве с ExxonMobil.

Эксперты отмечают, что атака имеет не только военное, но и политическое значение, отправляя сигнал одновременно Вашингтону и Баку. Согласно материалу mk.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на поддержку США, стремясь создать энергетическую альтернативу российским маршрутам. Подписание контракта с ExxonMobil рассматривается как вызов Москве, поскольку теперь азербайджанская нефть и газ будут транспортироваться через так называемую «Дорогу Трампа», избегая российских территорий.

18 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам «Новой почты», которая является логистическим центром по доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также терминалам нефтяной компании SOCAR.

Ранее Алиев осудил «авиаудары России» по нефтебазе SOCAR.

