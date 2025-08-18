Минобороны РФ заявило об уничтожении пункта передачи украинских БПЛА

Российские войска нанесли удар при помощи ракетного комплекса «Искандер» по пункту передачи украинских беспилотников боевым подразделениям в ДНР. Об этом заявило министерство обороны России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что ночью расчет БПЛА Zala обнаружил в районе населенного пункта Новодонецкое пункт разгрузки и передачи боевым подразделениям ВСУ беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов.

Первым ударом кассетной боевой частью был поражен район разгрузки автотранспорта ВСУ. Второй удар был нанесен месту скопления автомобилей украинских военных, задействованных в погрузочных работах, говорится в Минобороны.

Там добавили, что кадры объективного контроля подтвердили поражение цели.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится активизировать наступательные действия для формирования выгодных политических условий перед переговорами.

Ранее Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ.