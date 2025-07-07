Российские войска нанесли удар по месту дислокации ВСУ

МО РФ: ВС РФ ударили «Искандером-М» по пункту временной дислокации ВСУ в Чугуеве

Российские войска нанесли удар из «Искандера-М» по пункту временной дислокации ВСУ в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате удара погибли до 50 украинских военных.

Пункт временной дислокации ВСУ обнаружили российские разведчики, он находился в лесном массиве вблизи Чугуева.

«Расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ в момент наибольшего скопления личного состава по ПВД противника был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, в результате удара потери ВСУ составили до 50 украинских националистов, 3 единицы автомобильной техники и пункт управления БПЛА», — говорится в сообщении.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что российские силы в ночь на 4 июля нанесли массированный удар по Киеву, в том числе по аэродрому Жуляны и военной авиабазе Васильков.

По данным российских военкоров, для ударов по украинской столице использовались 100 БПЛА, до семи баллистических ракет «Искандер-М», 4 крылатые ракеты «Искандер-К», 2 «Кинжала».

Ранее в Одессе заявили о повреждении портовой инфраструктуры в результате атаки ВС РФ.