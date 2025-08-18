Российский журналист подхватил опасное заболевание глаз после душа в ДНР

Военкор Стешин в Донецке получил редкое заболевание глаз после душа из ведра

Военкор Дмитрий Стешин после душа из ведра в Донецке получил редкое заболевание глаз — акантамебный кератит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, в Донецке он мылся водой, нагретой на солнце. Других вариантов не было из-за нехватки воды в городе.

Вскоре после этого Стешин начал терять зрение. По словам журналиста, когда получалось сконцентрировать взгляд, глаза обильно слезились.

Военкор объяснил, что причиной проблем стал акантамебный кератит. Заболевание вызывают амебы, которые «сидят под веками и натурально жрут роговицу глаза». В тяжелых случаях оно может привести к необходимости пересадки роговицы или вовсе потере зрения.

В начале августа этого года жители Донецка и Республики рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что с 2022 года в городе нет стабильного водоснабжения. В последний год воду включали раз в двое суток. С конца июля 2025 года график ужесточили: воду подают раз в трое суток. По словам жителей, речь идет о гуманитарной катастрофе.

Ранее глава ДНР рассказал Путину о нехватке воды в регионе.