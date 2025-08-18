На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский журналист подхватил опасное заболевание глаз после душа в ДНР

Военкор Стешин в Донецке получил редкое заболевание глаз после душа из ведра
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Военкор Дмитрий Стешин после душа из ведра в Донецке получил редкое заболевание глаз — акантамебный кератит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, в Донецке он мылся водой, нагретой на солнце. Других вариантов не было из-за нехватки воды в городе.

Вскоре после этого Стешин начал терять зрение. По словам журналиста, когда получалось сконцентрировать взгляд, глаза обильно слезились.

Военкор объяснил, что причиной проблем стал акантамебный кератит. Заболевание вызывают амебы, которые «сидят под веками и натурально жрут роговицу глаза». В тяжелых случаях оно может привести к необходимости пересадки роговицы или вовсе потере зрения.

В начале августа этого года жители Донецка и Республики рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что с 2022 года в городе нет стабильного водоснабжения. В последний год воду включали раз в двое суток. С конца июля 2025 года график ужесточили: воду подают раз в трое суток. По словам жителей, речь идет о гуманитарной катастрофе.

Ранее глава ДНР рассказал Путину о нехватке воды в регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами