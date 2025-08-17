В районе Степового и Алексеевки Сумской области наблюдается временное затишье: украинские войска не ведут активных боевых действий. Об этом сообщили ТАСС российские силовые структуры.

По их данным, противник восстанавливает боеспособность и усиливает штурмовые группы 225-го полка и 95-й десантно-штурмовой бригады за счет военнослужащих 156-й и 158-й механизированных бригад. Источники отмечают, что пауза в активности связана и с приездом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в пункт управления 95-й бригады.

Недавно в Минобороны России рассказали, как украинские бойцы заблудились в Сумской области из-за низкого уровня подготовки и попали в плен Вооруженным силам РФ. Минобороны предоставило журналистам видео с допросом военнопленного, который рассказал о низком уровне боевой подготовки в рядах ВСУ.

В начале августа сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен наемника украинской армии из Вьетнама. Как заявил мужчина, он единственный, кто остался в живых после удара ВС России по его позиции.

Ранее российские операторы БПЛА уничтожили группу французских наемников на правом берегу Днепра.