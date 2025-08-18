На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США оценили возможный бой между американским и российским истребителями

MWM: исход боя между истребителями Су-27 и F-35 зависит от расстояния между ними
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Результат воздушного боя между российским истребителем Су-27 и американским самолетом F-35 будет зависеть от расстояния между ними. Об этом сообщает издающийся в США военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание напомнило недавний инцидент над Балтийским морем, когда на перехват российских Су-27 и Су-24М направились итальянские F-35A. MWM отмечает, что встречи этих принадлежащих к разным поколениям самолетов будут происходить все чаще, поэтому интересно выяснить, какой из них может иметь преимущество в воздушном бою.

Американский F-35 разрабатывался в первую очередь для ударов по наземным целям в условиях сильной противовоздушной обороны противника. В отличие от него, истребитель-перехватчик Су-27 создавался еще в СССР в качестве средства завоевания превосходства в воздухе. Поэтому эти два самолета представляют собой полную противоположность. Кроме того, авионика, материалы планера и вооружение F-35 сейчас являются одними из самых современных в мире, в то время как некогда передовой Су-27 продолжает устаревать.

По мнению MWM, в случае воздушного боя между F-35 и Су-27, американский истребитель будет иметь подавляющее преимущество за пределами визуальной видимости, тогда как в противном случае победа достанется российскому самолету.

13 августа сообщалось, что два итальянских истребителя F-35 поднимались в воздух над Эстонией якобы из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами.

Ранее Испания отказалась от планов по закупке американских истребителей F-35.

