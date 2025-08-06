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Испания отказалась от планов по закупке американских истребителей F-35

El Pais: Испания отказалась от покупки самолетов F-35 из-за оборонного бюджета
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Нина Падалко/РИА Новости

Испания отказалась от планов покупки американских самолетов-истребителей F-35. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

Отмечается, что испанское правительство выделило в бюджете 2023 года €6,25 млрд ($7,24 млрд) на закупку новых истребителей.

Однако план правительства Испании потратить большую часть дополнительных €10,5 млрд на оборону в 2025 году в Европе сделал невозможным приобретение истребителей, говорится в статье.

В начале июня стало известно, что правительство Великобритании планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, которые способны нести ядерные бомбы B61. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. Эти субмарины несут американские баллистические ракеты Trident II.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения», разработанное американской корпорацией Lockheed Martin в трех вариантах: F-35A, F-35B, F-35C.

Ранее сообщалось, что в США планируют разработать беспилотную версию истребителя F-35.

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