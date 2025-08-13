Два итальянских истребителя F-35 поднимались в воздух над Эстонией якобы из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами, сообщает Il Messaggero со ссылкой на командование ВВС НАТО. Речь идет о группе быстрого реагирования альянса на авиабазе Эмари в Эстонии, говорится в сообщении воздушного командования НАТО.

Уточняется, что это первый случай с истребителями ВВС Италии, участвующих в патрулировании воздушного пространства НАТО.

Только за март 2025 года истребители стран НАТО 12 раз сопровождали самолеты военно-космических сил России у границ Литвы. Эстония, Литва и Латвия не в состоянии самостоятельно защищать свое воздушное пространство, поэтому безопасность Прибалтики в воздухе обеспечивается другими странами-союзниками НАТО.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что страны Запада создают военную напряженность в Балтийском море.